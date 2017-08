Air Berlin ist insolvent und hat einen Insolvenzantrag gestellt, Großaktionär Etihad will kein Geld mehr nachschießen und die Bundesregierung muss mit 150 Mio. Euro unter die Arme greifen, um Urlauber sicher nach Hause zu bringen. Alles ein Grund den Kopf sinken zu lassen. Doch Air Berlin will das nicht tun. Vielmehr lässt man nun Hoffnungen keimen. Mit Marktführer Lufthansa und einer weiteren, nicht genannten Fluggesellschaft laufen bereits Verhandlungen über die Übernahme von Teilen von Air Berlin. Diese sind weit fortgeschritten und könnten bereits in wenigen Wochen abgeschlossen werden.



Die Lufthansa erklärte, sie unterstütze zusammen mit der Bundesregierung die Sanierung von Air Berlin. Sie hat ein Interesse daran, weil sie Flugzeuge von Air Berlin geleast hat, die für ihre Töchter Eurowings und Austrian Airlines fliegen.



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info