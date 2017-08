Lieber Leser,

die Aktie des Stuttgarter IT-Dienstleisters für Banken, GFT Technologies SE, hat sich in den letzten Wochen wieder deutlich berappelt. Seit Ende Juni zeigt der Trend eindeutig nach oben und auch zu Wochenbeginn setzen sich die Kursgewinne in einem freundlichen Marktumfeld weiter fort. Aus charttechnischer Sicht rückt nun eine wichtige Widerstandszone im Bereich von 17,20 Euro in den Fokus. Anschließend könnte es schnell wieder in Richtung der 18 Euro gehen. Übergeordnet befindet ... (Alexander Hirschler)

Den vollständigen Artikel lesen ...