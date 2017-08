Bei öffentlichen Gebäuden und Arbeitsstätten führt ein Ausfall der Netzversorgung auch immer zu einem Ausfall der Beleuchtung. Dieser Ausfall der Beleuchtung gefährdet die Sicherheit und Gesundheit der Besucher / Kunden und Arbeitnehmer.

Zum Schutz vor den Gefahren ist nach dem Bau- und Arbeitsschutzrecht und einigen Normen eine Sicherheitsbeleuchtung in vielen öffentlichen Gebäuden und Arbeitsstätten zu errichten.

Durch die Sicherheitsbeleuchtung sollen Rettungswege und Einrichtungen für Erste Hilfe, Brandmeldung und Brandbekämpfung sowie Menschen mit Behinderungen erkannt und genutzt werden können.

Unterschiede bei den Versorgungssystemen

Die meisten Sicherheitsbeleuchtungen werden von einer Batterie versorgt. Eine solche Batterieversorgung setzt sich aus der Batterie und Einrichtungen zum Laden, Schalten, Steuern und ggf. Prüfen zusammen. Diese kann eine Einzelbatterie- oder Zentralbatterieversorgung sein. Der wesentliche Unterschied ist die Versorgung einer Rettungszeichen- oder Sicherheitsleuchte pro Batterieversorgung bei dem Einzelbatteriesystem und vieler Rettungszeichen- und Sicherheitsleuchten pro Batterieversorgung bei dem Zentralbatteriesystem.

Die Rettungszeichen- und Sicherheitsleuchten werden bei dem Einzelbatteriesystem direkt an den Unterverteiler der Beleuchtung angeschlossen. Bei dem Zentralbatteriesystem erfolgt der Anschluss durch zusätzliche Leitungen und Verteiler oder Hauptverteiler und Unterverteiler. An die Verteiler oder Unterverteiler der Batterieversorgung sind auch externe Netz-Überwachungseinrichtungen in den Unterverteilern der Beleuchtung angeschlossen.

Ein weiterer Unterschied bezieht sich ggf. auf die Prüfeinrichtung. Sie ist bei dem Einzelbatteriesystem als separate Einrichtung nicht in die Batterieversorgung integriert und kommuniziert mit den Rettungszeichen- und Sicherheitsleuchten per zusätzlichem Funk- oder Leitungsbus. Bei dem Zentralbatteriesystem ist sie in die Batterieversorgung integriert und kommuniziert mit den Rettungszeichen- und Sicherheitsleuchten per Netzbus.

Als Folge der Unterschiede haben Sicherheitsbeleuchtungen mit Einzelbatterie- oder Zentralbatterieversorgung jeweils Vor- und Nachteile. Im Wesentlichen beziehen sich die Vor- und Nachteile auf das Sicherheitsrisiko und die Errichtungs- und Betriebskosten der Sicherheitsbeleuchtung.

Wo liegt das größere Sicherheitsrisiko?

Die Funktion der Batterieversorgung hat einen direkten Einfluss auf die Funktion der Rettungszeichen- oder Sicherheitsleuchten. Bei dem Einzelbatteriesystem stellen Batterieversorgung und Rettungszeichen- oder Sicherheitsleuchte eine Einheit dar. Eine Störung in der Batterieversorgung beeinflusst nur die Funktion einer einzelnen Rettungszeichen- oder Sicherheitsleuchte. Das Sicherheitsrisiko ist also sehr klein.

Gegenteilig ist es bei dem Zentralbatteriesystem. Eine Störung in der Batterieversorgung beeinflusst die Funktion aller Rettungszeichen- und Sicherheitsleuchten. Das Sicherheitsrisiko ist also sehr groß. Zusammenfassend nimmt das Sicherheitsrisiko mit der Menge der Rettungszeichen- und Sicherheitsleuchten bei dem Einzelbatteriesystem ab und dem Zentralbatteriesystem zu.

Vergleich der Errichtungskosten

Zu den Errichtungskosten zählen die Kosten für das Beschaffen, Montieren und Installieren der Rettungszeichen- und Sicherheitsleuchten mit Einzelbatterieversorgung ...

