Es geht Schlag auf Schlag. Nach AT & T und BAT hat der Online-Händler Amazon die dritte Riesen-Anleihe innerhalb von drei Wochen begeben. Und wieder greifen Anleger zu, da dieser Bond als besonders attraktiv gilt.

Jeff Bezos hat große Ziele. Im Juni hat der Chef von Amazon angekündigt die Bio-Supermarktkette Whole Foods zu übernehmen. Damit will er die Spielregeln im Lebensmitteleinzelhandel neu formulieren. Die Innovationskraft des Online-Riesen soll durch die Vertriebsstärke von Whole Foods mit seinen 460 Geschäften in den USA verstärkt werden. Dafür bietet Bezos 13,7 Milliarden Dollar. Der Deal ist zwar noch nicht abgeschlossen - die Refinanzierung aber schon. 16 Milliarden Dollar hat Amazon am späten Dienstag am Anleihemarkt eingesammelt.

Damit liegt Amazon am Anleihemarkt voll im Trend der Mega-Anleihen, der sich in den vergangenen Wochen verstärkt hat. Investoren mögen die Dollar-Anleihen von US-Unternehmen, weil diese deutlich mehr Rendite bringen als Firmenbonds in Euro. Das liegt am niedrigeren Zinsniveau im Euro-Raum und daran, dass die Europäische Zentralbank (EZB) auch Unternehmensanleihen in Euro kauft. Damit macht sie hierzulande den Investoren als Nachfrager Konkurrenz. US-Unternehmen nutzen die Gunst der Stunde, um sich mit Geld vollzusaugen.

Die Anleihe von Amazon ist die viertgrößte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...