"Unsere Smartpump ist nur 25 Quadratmillimeter groß und damit die kleinste Pumpe der Welt", sagt Dr. Martin Richter, der die Abteilung Mikrodosiersysteme an der Fraunhofer-Einrichtung für Mikrosysteme und Festkörper-Technologien EMFT in München leitet. "Trotzdem hat sie ein hohes Kompressionsverhältnis." Um in der Pumpkammer Druck zu erzeugen nutzt die Anwendung den piezoelektrischen Effekt, der elektrische Spannung in mechanische umwandelt: Mithilfe von Wechselspannung wird die Silizium-Membran nach oben oder unten bewegt, dadurch Umgebungsluft durch ein Ventil eingesaugt, in der Pumpkammer verdichtet und wieder herausgepresst.

Nicht nur die Membran, ...

