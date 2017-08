Interview: Derzeit läuft ein Normungsprozess für sogenannte Photovoltaik-Balkonanlagen. Die Netzbetreiber haben nun jedoch überraschend neue Regeln für die Stecker-Solarmodule veröffentlicht. Marcus Vietzke, Koordinator der AG PVplug der Deutschen Gesellschaft für Sonnenenergie e.V. (DGS), erklärt, was nun gefordert wird und was die Netzbetreiber wohl zu diesem Schritt bewogen hat. Der DGS ruft zudem zum Einspruch gegen diesen neuen Normentwurf auf.pv magazine: Die Netzbetreiber stellen sich bei Stecker-Solarmodulen gern quer? Hat sich da was geändert? Marcus Vietzke (Foto): Das lässt sich nicht ...

Den vollständigen Artikel lesen ...