Während Politiker ein Verbot von Verbrennungsmotoren diskutiert, hält VW-Markenchef Diess dies für unrealistisch. Der Umstieg auf E-Autos brauche Zeit. Zuerst müsse eine ausreichende Infrastruktur aufgebaut werden.

Ein Verbot von Verbrennungsmotoren lässt sich nach Ansicht von Volkswagen nicht so schnell umsetzen wie in der Politik diskutiert wird. "Einen raschen, kompletten Umstieg aller Kunden von den Fahrzeugen mit Verbrennungsmotoren zu elektrischen Autos wird es nicht geben", sagte VW-Markenchef Herbert Diess der Zeitschrift "auto, motor und sport". Zuerst müsse eine ausreichende Infrastruktur und eine leistungsfähige Batterieproduktion aufgebaut werden. Wichtig sei, dass die Elektromobilität insgesamt an Dynamik gewinne.

Bundeskanzlerin Angela Merkel hatte jüngst ein Verbot neuer Dieselautos auf lange Sicht als sinnvolles Mittel bezeichnet. Sie ...

