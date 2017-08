Jona - Der Sanitärtechnikkonzern Geberit hat im ersten Halbjahr 2017 etwas weniger umgesetzt und wegen der Werkschliessungen in Frankreich auch weniger Gewinn erzielt. Der Umsatz nahm gegenüber dem Vorjahr um 0,7% auf 1,47 Mrd CHF an, bereinigt um die Währungs- und Akquisitionseinflüsse ergab sich indes ein organisches Plus von 2,8%. In der Entwicklung des Umsatzes seien negative Währungseffekte in der Höhe von 24 Mio enthalten sowie der Verkauf von Koralle und Varicor, teilt Geberit am Donnerstag mit.

Das währungsbereinigte, organische Wachstum verzeichnete im zweiten Quartal ein Minus von 0,8%, womit das Wachstumstempo gegenüber dem ersten Quartal (+6,7%) zum Erliegen gekommen ist. Diese Entwicklung sei aber massgeblich auf die geringere Anzahl an Arbeitstagen zurückzuführen. Organisch und in lokalen Währungen legte die grösste Region Europa ...

