Thales hat die eigenen Erwartungen übertroffen. Die Dividendensteigerung um 18% ist Ausdruck der guten Geschäftsentwicklung. Angetrieben von den guten Geschäften in den Entwicklungsländern (+14%) betrug das Umsatzwachstum 5,8%, aber auch in den reifen Märkten gewann der Konzern an Schwung (+4%). Das operative Ergebnis stieg aufgrund der Kostensenkungen in der Transportsparte und guten Verkäufen bei der Flugelektronik um 15% auf 1,35 Mrd €. Die operative Marge erreichte 9,1% ... (Volker Gelfarth)

