Am kommenden Montag wird sich der Himmel in 14 US-Bundesstaaten zeitweise komplett verdunkeln. Solaredge überwacht rund 300.000 Photovoltaik-Anlagen in dem Land und will über die Auswirkungen der Sonnenfinsternis direkt berichten.Solaredge hat angekündigt, dass es über seine Monitoringplattform live über die Auswirkungen der Sonnenfinsternis in den USA berichten wird. Dies sei möglich, da der Anbieter von Power Optimizern und Wechselrichtern knapp 300.000 Photovoltaik-Anlagen in dem Land auch überwache, teilte das Unternehmen mit. "Es ist eines der faszinierendsten Naturschauspiele und die Sonnenfinsternis ...

