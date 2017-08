mic AG schafft Liquidität durch weitere Beteiligungsveräußerung-Komplettexit der Aifotec AG gegen Barkaufpreis und weiterer Teilexit bei micData AG

mic AG schafft Liquidität durch weitere Beteiligungsveräußerung-Komplettexit der Aifotec AG gegen Barkaufpreis und weiterer Teilexit bei micData AG

* Verkauf der Direktbeteiligung Aifotec AG führt zu EUR 0,71 Mio. Netto-Cash-Zuflüssen * Teilverkauf von micData AG Aktien führt zu weiteren EUR 0,15 Mio. liquiden Mitteln * Fokussierung auf die Entwicklung eines Cashflow-positiven operativen Geschäfts bei den verbleibenden Business-Units

München, 17. August 2017 - Die mic AG hat ihren 37,05 %-igen Anteil an der Aifotec AG gegen Zahlung eines Barkaufpreises vollständig an die GUB Wagniskapital GmbH & Co. KGaA verkauft. Der mic AG fließt somit ein Nettoverkaufserlös in Höhe von ca. EUR 0,71 Mio. zu.

Zusätzlich hat die mic AG kürzlich einen Teilverkauf ihrer bisher mehrheitlich gehaltenen Tochter micData AG außerbörslich durchgeführt. Insgesamt sind hierdurch weitere EUR 0,15 Mio. an liquiden Mitteln zugeflossen.

Die mic AG verwendet die Kaufpreiszahlung für den weiteren Abbau bestehender Verbindlichkeiten. Der Kaufpreis für die Aifotec-Aktien liegt etwa 10% über deren Buchwert im aufgestellten Jahresabschluss 2016, der wegen noch laufender Abschlussprüfungsarbeiten noch nicht festgestellt und präsentiert wurde. Mit der zeitnahen Vorlage des testierten Abschlusses wird weiterhin gerechnet.

"Die mic AG als Technologieinvestor hat Aifotec AG in den letzten Jahren als Eigenkapitalpartner begleitet und dabei die Entwicklungsleistung der heutigen Silicon Photonics Produkte wesentlich ermöglicht. Wichtig für unser Geschäftsmodell ist neben der Begleitung von wachstumsstarken Technologieunternehmen auch das Finden eines passenden Partners für unseren Exit. Wir freuen uns mit Herrn Glasauer und der GUB einen zuverlässigen Käufer für unser Portfoliounternehmen gefunden zu haben. Der Aifotec AG mit ihrem neuen Gesellschafter GUB und allen übrigen Publikumsaktionären wünschen wir eine weiterhin erfolgreiche Geschäftsentwicklung.", so Christian Damjakob, Vorstand der mic AG.

Gerald Glasauer, Geschäftsführer bei GUB Wagniskapital, kommentiert die Transaktion wie folgt: "Wer in der Zukunft an autonomes Fahren oder an Cloud Computing denkt, der wird mit Innovationen und Produkten der Aifotec zu tun haben. Dieses Potenzial hat die mic AG entwickelt und uns damit überzeugt, als neuer Großaktionär für die weitere Entwicklung der Aifotec Verantwortung zu übernehmen."

Die mic AG setzt mit dem Exit ihre eingeschlagene Refokussierungsstrategie weiterhin konsequent fort. "Die Konzentration auf operativen Cashflow bei den Töchtern unserer Business Units, wie DISO AG, fibrisTerre GmbH sowie SHS Technologies GmbH hat, neben der weiteren Reduzierung der Overheadkosten auf mic AG Ebene, absolute Priorität", so Claus-Georg Müller Vorstandsvorsitzender der mic AG.

Über die mic AG: Als aktiver Investor mit langfristigem Investmenthorizont beteiligt sich die mic AG als Ergänzung zu ihren disruptiven Technologien an mittelständischen Unternehmen in den Wachstumsmärkten Big Data, Industrie 4.0, Infrastruktur- und Energiemanagement, Internet of Things und Digitalisierung. Die mic AG hat sich damit zum Technologielieferanten für die Industrie und internationale Organisationen entwickelt. Mit den Business-Units verhilft die mic-Gruppe ihren Beteiligungen zur raschen und erfolgreichen Positionierung und unterstützt sie bei der Suche nach Investoren für die Wachstumsfinanzierung. Die mic AG ist seit Oktober 2006 an der Frankfurter Wertpapierbörse gelistet und seit März 2017 in das Scale-Segment einbezogen (Börsenkürzel: M3B, ISIN: DE000A0KF6S5). Mehr Informationen zur mic AG erhalten interessierte Anleger unter www.mic-ag.eu

Kontakt mic AG: Andreas Empl Empl communication & capital im Auftrag der mic AG Denisstr. 1b D-80335 München Tel: +49 89 244192 200 Fax: +49 89 244192 230 andreas.empl@mic-ag.eu www.mic-ag.eu ISIN: DE000A0KF6S5 | WKN: A0KF6S | Symbol: M3B

Haftungsausschluss: Diese Mitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Diese Aussagen basieren auf der gegenwärtigen Sicht, Erwartungen und Annahmen des Managements der mic AG und beinhalten bekannte sowie unbekannte Risiken und Unsicherheiten, die dazu führen können, dass die tatsächliche Faktenlage, Ergebnisse oder Ereignisse erheblich von den darin enthaltenen ausdrücklichen oder impliziten Aussagen abweichen können. Die tatsächlichen Resultate, Ergebnisse oder Ereignisse können wesentlich von den darin beschriebenen abweichen aufgrund von, unter anderem, Veränderungen des allgemeinen wirtschaftlichen Umfelds oder der Wettbewerbssituation, Risiken in Zusammenhang mit Kapitalmärkten, Wechselkursschwankungen und dem Wettbewerb durch andere Unternehmen, Änderungen in einer ausländischen oder inländischen Rechtsordnung insbesondere betreffend das steuerrechtliche Umfeld, die mic AG betreffen, oder durch andere Faktoren. mic AG übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren.

Sprache: Deutsch Unternehmen: mic AG Denisstr. 1b 80335 München Deutschland Telefon: +49 89 244192 200 Fax: +49 89 244192 230 E-Mail: info@mic-ag.eu Internet: www.mic-ag.eu ISIN: DE000A0KF6S5 WKN: A0KF6S

Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Stuttgart, Tradegate Exchange; Open Market (Scale) in Frankfurt

