Von Jänner bis Juni 2017 wagten 15.467 Neugründerinnen und Neugründer - ohne den Berufszweig der selbständigen Personenbetreuer - den Schritt in die Selbständigkeit, was ein Minus von 3,8 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum bedeutet, aber dennoch der zweitbeste Wert seit 2010 ist. Mehr Neugründungen gab es in den vergangenen sechs Jahren lediglich im ersten Halbjahr 2016 mit 16.082 Neugründern. Das geht aus der aktuellen Gründungsstatistik der Wirtschaftskammer...

