Hallo Tim, da du seit neusten zu meinem Standardkanal gehörst und ich durch dich sehr motiviert werde, möchte ich dir meinen Weg in einem Leserbrief berichten. Deinen Blog und die Leserbriefe verfolge ich regelmäßig. Ich heiße Sebastian (32) und wohne in NRW. Ich steige mal dort ein, wo es am interessantesten in meinem Leben wurde. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...