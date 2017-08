In Barcelona ist ein Kleintransporter in eine Menschengruppe gefahren. Medienberichten zufolge wurden mindestens 13 Menschen getötet. Der Terroranschlag ereignete sich auf Barcelonas berühmter Flaniermeile.

Ein Transporter ist auf den berühmten Ramblas in Barcelona in eine Menschengruppe gefahren. Mehrere Fußgänger seien getötet und weitere verletzt worden, teilte die Polizei mit. Der Zwischenfall wird nach Angaben der Polizei als Terroranschlag eingestuft. Medienberichten zufolge wurden am Donnerstag mindestens 13 Menschen getötet, als das Fahrzeug in eine Menschengruppe raste.

Der Zeitung "El País" zufolge flohen ...

