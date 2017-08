Nach dem Terroranschlag in Barcelona hat die Polizei eine Festnahme bestätigt. Ein Mann sei festgenommen worden, teilten die Sicherheitskräfte am Donnerstagabend mit.

Gleichzeitig gab sie bezüglich Gerüchten um eine Geiselnahme Entwarnung. Es habe sich niemand in einer Bar im Zentrum von Barcelona verschanzt, wie es zwischenzeitlich in Medienberichten geheißen hatte. Am Nachmittag war ein Kleintransporter auf der bekannten Touristenmeile "La Rambla" in eine Menschenmenge gerast. Dabei waren nach unterschiedlichen Medienberichten mehrere Personen getötet und über 30 verletzt worden.