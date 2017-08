Matthias Sammer sieht den Erfolg Borussia Dortmunds durch den Fall des suspendierten Ousmane Dembélé bedroht. "Mir macht Sorge, was derzeit bei Dortmund passiert. Die großen Stärken des Klubs - das Familiäre, das Zusammengehörigkeitsgefühl, die Ausstrahlung - sind in Gefahr", sagte der 49-Jährige der "Welt" (Freitagausgabe).

Sammer, der in Dortmund Spieler und später Trainer war und nun als Experte für den TV-Sender Eurosport arbeitet, sagte weiter: "Das, was Dortmund ausmacht, ist derzeit erschüttert. Für die Führungspersonen ist das unglaublich schwierig. Ich sage es in aller Deutlichkeit: Ich kann keinen verstehen, der für einen Spieler Verständnis hat, der nicht zum Training kommt. Dieser Fall ist eine neue Dimension."

Sammer lobte das bisherige Verhalten der Klubführung und kritisierte Dembélés Einstellung. "Das geht nicht. Ich verurteile dies aufs Schärfste. Explizit möchte ich aber der Vereinsführung um Aki Watzke ein großes Kompliment aussprechen, wie man sich in dieser schwierigen Situation verhält und konsequent handelt."