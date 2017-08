Bern - Advertima, AlgoTrader, ecoRobotix, 1Drop, OneSky, so heissen die Gewinner der fünften Swisscom StartUp Challenge. Sie haben im Jury-Pitch am meisten überzeugt. Und reisen nun von der La Werkstadt in Biel weiter ins Silicon Valley - wo sie direkt von den Besten lernen werden.

201 Start-ups bewarben sich für die diesjährige Challenge. Die Bewerber stammen u.a. aus den Bereichen Applikation, FinTech, Social Network, Machine Learning, Health Care, E-Commerce, Energy und AdTech. Die besten zehn traten heute Donnerstag vor einer Fachjury zum Pitch an. Diese bestand unter anderem aus Roger Wüthrich-Hasenböhler (Chief Digital Officer Swisscom), Brigitte Baumann (CEO Go Beyond), Stefan Heitmann (CEO MoneyPark) sowie Beat Schillig (Geschäftsführer des Programm-Partners venturelab). Der Pitch fand in der La Werkstadt statt - der Denkwerkstadt von Swisscom in Biel.

Mentoring mit den Besten der Welt

Um bei der Jury zu punkten, mussten die Start-ups nicht nur clevere Ideen und ein überzeugendes Geschäftsmodell vorlegen, sondern auch Teamgeist und Entschlossenheit demonstrieren. Besonders begeistert war die Jury von den folgenden Startups: Advertima, AlgoTrader, ecoRobotix, 1Drop, OneSky.

Roger Wüthrich-Hasenböhler: "Was für eine Generation! Ihre Ideen und ihre Persönlichkeiten waren wirklich überzeugend. Jetzt geht es darum, ihnen zu helfen, dass sie auf dem harten Boden der Realität auch wirklich gross ...

