Der Stadtwerke-Verbund hat drei Solarparks in Rheinland-Pfalz mit 14 Megawatt Gesamtleistung erworben. Zudem entwickelt die Tochter TEE zunehmend Photovoltaik-Ausschreibungsprojekte.Die Trianel Erneuerbare Energien (TEE) will insgesamt eine halbe Milliarden Euro in den Auf- und Ausbau seines Portfolios in Windparks und Photovoltaik-Freiflächenanlagen investieren. Für eine nicht genannte Summe erwarb der Verbund, an dem 39 Stadtwerke beteiligt sind, nun drei Solarparks in Rheinland-Pfalz mit einer Gesamtleistung von 14 Megawatt. Ein Kaufvertrag sei unterzeichnet worden, teilte Trianel am Freitag ...

