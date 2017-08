Tilmann Galler (J. P. Morgan AM): Aktien aus Europa und Schwellenländern bleiben attraktiv

Mit Blick auf das dritte Quartal erwarten die Experten von J.P. Morgan Asset Management eine weiterhin solide Entwicklung der Weltwirtschaft. "Das Wachstum innerhalb der Eurozone dürfte sogar stärker ausfallen als in Übersee. Dennoch erwarten wir auch für die USA eine moderat positive Entwicklung", betont Tilmann Galler, Kapitalmarktstratege bei J.P. Morgan Asset Management in Frankfurt.

Mit Blick auf das dritte Quartal erwarten die Expertenvon J.P. Morgan Asset Management eine weiterhin solide Entwicklung derWeltwirtschaft. "Das Wachstum innerhalb der Eurozone dürfte sogar stärkerausfallen als in Übersee. Dennoch erwarten wir auch für die USA eine moderatpositive Entwicklung", betont Tilmann Galler, Kapitalmarktstratege bei J.P.Morgan Asset Management in Frankfurt. Das chinesische Wachstum werde sichdemgegenüber in den nächsten Monaten abkühlen, doch sollte der Rückgang wenigerstark ausfallen, als noch vor einigen Monaten erwartet. "Das weltweit stärkereWirtschaftswachstum dürfte sich auch weiterhin positiv auf die Umsatz- undGewinnentwicklung der Unternehmen auswirken. In diesem positiven Umfeldpräferieren wir trotz erhöhter Bewertungen immer noch Aktien gegenüberStaatsanleihen. Aufgrund der aktuellen Aussagen erwarten wir eine langsame aberkontinuierliche Normalisierung der Gelpolitik der großen Notenbanken", soGaller.





Nachdem Erzeuger- und auch Verbraucherpreise um denJahreswechsel 2016 / 2017 noch stark angestiegen waren, signalisieren dieErzeugerpreise innerhalb der wichtigsten Währungsräume USA, Eurozone, China,Großbritannien und Japan bereits seit Anfang 2017 einen Rückgang der Inflation.Aktuelle Prognosen gehen davon aus, dass auch die Verbraucherpreise bis insJahr 2018 hinein auf dem aktuellen Niveau verharren werden. Trotz des geringenInflationsdrucks deuten viele Aussagen von Währungs-hütern darauf hin, dassnoch in diesem Jahr weitere Maßnahmen der wichtigsten Notenbanken bevorstehenkönnten oder zumindest angekündigt werden. Grund dafür ist das weltweiteWachstum, das zunehmend auch breiter gestützt ist. So zeigen die globalenEinkaufsmanager-Indizes sowohl für das verarbeitende als auch für dasDienstleistungsgewerbe eine robuste Entwicklung.





Innerhalb des weltweiten Aufschwungs stechen die Zahlenaus der Eurozone besonders positiv heraus. So hat sich die konjunkturelleSituation innerhalb der wichtigsten europäischen Volkswirtschaften Frankreich,Deutschland, Italien und Spanien zuletzt deutlich aufgehellt. Insbesondere dieFrühindikatoren für Frankreich zeigten noch im August 2016 eine Kontraktion."Vor allem die positive Entwicklung in Frankreich könnte gepaart mit der gutenSituation im Rest der Eurozone Handlungsoptionen für die EuropäischeZentralbank eröffnen", erläutert Galler. "Trotz dieser Perspektive und derinzwischen bereits ambitionierten Bewertung von Aktien in Europa werden wirdiese Anlageklasse mit Schwerpunkt auf Europa sowie den Schwellenländern auchkünftig übergewichten", erklärt Galler. Für Schwellenländer sprechen aus Sichtdes Kapitalmarktstrategen neben der im Vergleich zu den Industrieländerngünstigeren Bewertung auch die Erholung der Rohstoffpreise sowie das robusteWachstum.





Argumente für Engagements in Aktien leitet Galler auchvon der zu erwartenden relativen Schwäche von Anleihen hoher Qualität ab.Dieser Markt befinde sich aktuell bereits in einem fortgeschrittenen Zyklus.Hinzu kommen die Zinsrisiken. Wie ein Blick in die Geschichte zeigt, belastenZinserhöhungen der US-Notenbank tendenziell eher die Anleihemärkte mit langerDuration, während US-Aktien bis auf wenige Ausnahmen selbst in Phasensteigender Leitzinsen positive Entwicklungen aufweisen konnten. "Während dierealen Renditen insbesondere von Staatspapieren und Unternehmensanleihen mitInvestment Grade selbst bei moderaten Zinssteigerungen sinken dürften, gehenwir bei Hochzinspapieren und Wandelanleihen selbst bei einem simuliertenAnstieg der Leitzinsen um ein Prozent noch von einer positiven realen Renditeaus", betont Galler. "Grundsätzlich sehen wir die Attraktivität desAnleihesektors allerdings gemindert. Angesichts des moderatenInflationsauftriebs und des soliden Wachstums haben Aktien aus Europa und denSchwellenländern aktuell das beste Renditepotenzial."