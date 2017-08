Das gestrige Attentat in Barcelona hat die spanische Bevölkerung überrascht, nicht aber den spanischen Geheimdienst. Spanische Anti-Terroreinheiten waren seit Monaten gewarnt, dass das Land angegriffen werden könnte. Schon Anfang des Jahres hat Isis in Videos angekündigt, dass sie Urlaubsziele auf der iberischen Halbinsel in ihren Fokus nehmen wollten. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...