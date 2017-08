Der Meister FC Bayern München ist standesgemäß mit einem 3:1-Sieg über Bayer Leverkusen in die neue Bundesliga-Saison gestartet. Niklas Süle erzielte in der 9. Minute den ersten Oberhaus-Treffer dieser Saison, es folgten Corentin Tolisso in der 18. Minute und ein verwandelter Elfmeter von Robert Lewandowski in der 52. Minute.

Den Ehrentreffer für die Leverkusener erzielte Admir Mehmedi in der 65. Minute. Die Bayern riefen insbesondere in der zweiten Hälfte kaum noch die volle Leistung ab und konnten wohl nur dank noch schwächerer Leverkusener triumphieren. Wegen Unwetters musste der Anpfiff der zweiten Halbzeit verschoben werden.