Nach der Messerattacke in der finnischen Stadt Turku am Freitag vermuten die Ermittler einen terroristischen Hintergrund. Das teilten die Behörden am Samstag mit.

Bei der Attacke wurden aktuellen Angaben zufolge zwei Menschen getötet und acht weitere Personen verletzt. Der Angreifer war am Nachmittag im Zentrum der Stadt an der Südwestküste Finnlands mit einem Messer auf mehrere Menschen losgegangen. Die Polizei schoss den Mann an und nahm ihn fest. Bei dem Täter soll es sich um einen 18-jährigen Marokkaner handeln.