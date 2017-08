Früher lag sie voll auf Regierungslinie, dann bot sie dem Präsidenten die Stirn. Luisa Ortega verlor erst ihren Job, dann wurde ihr Haus durchsucht. Jetzt sucht die Juristin Schutz im Nachbarland Kolumbien.

Venezuelas frühere Generalstaatsanwältin Luisa Ortega ist nach Kolumbien geflohen. Die dortigen Einwanderungsbehörden gaben am Freitag die Ankunft Ortegas sowie ihres Ehemannes, dem Abgeordneten German Ferrer, am Flughafen der Hauptstadt Bogota bekannt. Es war zunächst unklar, ob die beiden in Kolumbien Asyl beantragen ...

