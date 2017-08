Vor zwei Jahren erst wetteten Hedgefonds auf die Pleite des Schweizer Rohstoffriesen. Heute ist Glencore stärker denn je, und auch Chef Ivan Glasenberg ist wieder ganz der Alte.

Der Erzkönig tritt entspannt auf, will locker und zugänglich wirken, so, als sei es gar nichts Besonderes, sich mit ihm auszutauschen. "Hi, ich bin Ivan", stellt er sich vor, und sein Lächeln dabei ist ebenso leicht verknittert wie sein bequem geschnittenes Hemd. In dem Konferenzraum atmet alles den Duft teurer Schlichtheit, die Stühle sind kaffeebraun, die Farben der Aquarelle an der Wand gedämpft. Vor den Fenstern malen sich satte Wiesen in den abendlichen Schweizer Himmel. Der Mann fixiert die Schokopralinen auf dem Tellerchen vor ihm. Das Gespräch kann losgehen.

Der Mann ist Ivan Glasenberg, 60 Jahre alt, gebürtiger Südafrikaner und seit 15 Jahren Chef von Glencore, einem der größten Rohstoffkonzerne der Welt. Aus dem beschaulichen und steuergünstigen schweizerischen Baar bei Zug heraus steuert er 155.000 Mitarbeiter, mit denen er in 50 Ländern zuletzt 153 Milliarden Dollar Umsatz machte.

Glencore ist berühmt für möglichst absolute Verschwiegenheit. Selbst nach dem Börsengang 2011 hat sich daran wenig geändert, auf den Visitenkarten aller Mitarbeiter fehlen nähere Angaben zu ihren Jobs, Pressegespräche finden selten bis gar nicht statt. Als erstes deutsches Medium hat Glasenberg die WirtschaftsWoche eingeladen, an seinem Konferenztisch Platz zu nehmen.

Da gibt es viel zu besprechen. Denn die jüngere Vergangenheit verlief für Glencore ungewöhnlich turbulent. Vor gerade mal zwei Jahren ging es mit dem Konzern noch schneller abwärts als mit den Rohstoffpreisen - der Gigant galt sogar als Pleitekandidat. Seitdem hat er ein erstaunliches Comeback hingelegt, allein in diesem Jahr hat Glasenberg die Gewinnprognose schon zwei Mal erhöht. "Das Unternehmen ist in der stärksten Position seit dem Bestehen", verkündet er und lässt wissen, dass er auch 20 Milliarden Sonderdividende hätte zahlen können.

Es läuft wieder beim Lieferanten der Welt, der aus 150 Minen, Hütten und Warenhäusern rund 90 Rohstoffe, von Erz über Öl bis zu Getreide, in die Weltwirtschaft pumpt. Von den Bergen Perus über die weiten Felder Kanadas und entlegene Regionen des Kongo bis hin nach Australien reicht das Glencore-Reich. Was die eigenen Minen nicht hergeben, damit dealt zumindest die gewaltige Handelsabteilung. "Egal, ob Sie einen Fernseher oder ein Brötchen kaufen, die Vorprodukte gingen mit einer Wahrscheinlichkeit von 90 Prozent durch unsere Bücher", sagt ein hochrangiger deutscher Mitarbeiter des Konzerns. Aktuell stören bloß Umweltschützer und Menschenrechtler die Gewinnmaschine, aber die verfolgen sie schon, seit sie der ebenso legendäre wie zwielichtige Händler Marc Rich 1974 gegründet hat. Bei ihm hat Glasenberg das Geschäft gelernt.

Der Riese Glencore steht wieder, doch nach der Nahtod-Erfahrung bleiben Zweifel: Kann es nicht ebenso schnell wieder abwärtsgehen? Das Rohstoffgeschäft bleibt zyklisch, in ihm spiegeln sich alle politischen Unsicherheiten dieser Tage. Angebot und Nachfrage hängen an China, an Russland, an den USA. Wie stabil ist Glencore wirklich?

Der Chef will alle Fragen beantworten, das Diktiergerät darf laufen. Doch Glasenberg stellt klar, dass er jedes Wort von sich vor Veröffentlichung sehen will. Das ist üblich, aber er macht von seinem Änderungsrecht sehr ausgiebig Gebrauch. Von den klaren, eindeutigen Äußerungen, für die er in der Branche geschätzt wie gefürchtet ist, bleiben abgeschliffene Formeln übrig.

"In der Finanzkrise schien die Welt stillzustehen"

WirtschaftsWoche: Herr Glasenberg, wie konnte Glencore 2015 in eine so große Krise geraten? Ivan Glasenberg: Verglichen mit 2008, war das keine große Krise. In der Finanzkrise schien die Welt stillzustehen. Allerdings fielen 2015 die Rohstoffpreise infolge wachsender Skepsis über die Entwicklung Chinas. Da begannen ein paar Fonds damit, auf fallende Kurse zu setzen, indem sie Aktien von Glencore und anderen Unternehmen aus der Branche leer verkauften.

Wie haben Sie die Wende geschafft? Indem wir uns entschuldet haben. Unsere Verbindlichkeiten sollen nun nur noch maximal das Doppelte des Ergebnisses vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen betragen, vorher lag unser Ziel beim Dreifachen. Der Schritt war nötig, um unsere Bilanz gegen einen möglichen zukünftigen Fall der Rohstoffpreise und die damit verbundene Aufmerksamkeit von Leerverkäufern zu wappnen.

Im Gespräch geht Glasenberg schnell zum Angriff über. Mit Aggressivität und Ausdauer hat es der Sohn eines Kofferhändlers aus Johannesburg innerhalb von 20 Jahren vom Buchprüfer über den Kohlehändler zum Konzernchef geschafft. 1984 verhinderte der Ausschluss des Apartheidregimes seine Teilnahme an den Geher-Wettbewerben bei der Olympiade in Los Angeles, heute joggt Glasenberg täglich um fünf Uhr morgens und fährt Rad "wie ein Irrer", berichtet ein Mitarbeiter. Entsprechend fit wirkt er, aufmerksam, fast angespannt, so als würde er überall Angriffe und Fallen wittern.

Heute mag er die Krise kleinreden. Dabei hatte er sie selbst mit heraufbeschworen. Auf dem Höhepunkt der Finanzkrise im Herbst 2008 kommt die weltweite Rohstoffnachfrage innerhalb weniger Wochen zum Erliegen. Etliche Glencore-Frachter ankern auf See, weil keiner mehr ihre Ladung will. Glasenberg schaltet auf Expansion, wettet auf eine rasche Erholung, kauft Minen zu Krisenkonditionen, baut Glencore weiter vom Händler zum Förderer um. Zunächst mit Erfolg. 2011 erzielt der Konzern ein Rekordergebnis und geht in London an die Börse. Die Übernahme des Bergbaukonzerns Xstrata im Jahr 2013 ist der vorläufige Höhepunkt der Wachstumswelle.

Die aber ist auf Kredit finanziert, Mitte ...

