BERLIN (Dow Jones)--Nach den Anschlägen in Spanien hat Österreichs Außenminister Kurz die Europäische Union zu mehr Entschlossenheit beim Schutz ihrer Außengrenzen aufgefordert. Kurz sagte in einem Interview der Welt am Sonntag, es habe sich mittlerweile bestätigt, dass IS-Terroristen im Jahr 2015 über die Westbalkanroute nach Mitteleuropa gekommen seien: "Es war daher für die Sicherheit der EU von großer Bedeutung, die Westbalkanroute zu schließen und das unkontrollierte Weiterwinken nach Mitteleuropa zu beenden. Wir müssen selbst wissen und die Kontrolle darüber haben, wer in die EU kommt. Um weitere Terroranschläge möglichst verhindern zu können, ist ein besserer und entschlossenerer Schutz der Außengrenzen von größter Wichtigkeit und aktuell eine der großen Herausforderungen für die Europäische Union, die wir gemeinsam zu bewältigen haben."

Zugleich rief Kurz die europäischen Sicherheitsbehörden zu einer engeren Zusammenarbeit auf: "Wir müssen der Polizei mehr Instrumente und Möglichkeiten geben, die man für eine effiziente Terrorbekämpfung braucht. Da Terrorismus ein internationales Phänomen ist, ist eine stärkere internationale und europäische Zusammenarbeit von Polizeikräften und Nachrichtendiensten sehr wichtig."

Nach Angaben des amtierenden Vorsitzenden der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE), Kurz, haben sich "mehr als 10.000 Menschen aus der OSZE-Region dem IS angeschlossen, um zu morden, zu vergewaltigen und religiöse Minderheiten zu verfolgen, darunter auch mehr als 300 Personen aus Österreich." Es sei jetzt wichtig, innerhalb Europas "polizeilich und ideologisch" gegen den "islamistischen Terror" anzukämpfen. "Es darf in Europa keinen Platz geben für Hassprediger in Hinterhofmoscheen oder diversen Vereinen", sagte Österreichs Chefdiplomat.

