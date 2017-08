- Staatshaushalt: Steuereinnahmen nehmen sprunghaft zu. (Quelle: Spiegel) -Siemens hat im Streit um sanktionswidrig auf die Halbinsel Krim gebrachte Gasturbinen eine Niederlage erlitten. Das Moskauer Schiedsgericht lehnte es in einem Eilentschied ab, die vier Turbinen zu beschlagnahmen. (Quelle: Finanznachrichten) -Martinsried - Leerverkäufer AHL Partners LLP erhöht Netto-Leerverkaufsposition in MorphoSys -Aktien wieder deutlich: Die Leerverkäufer von AHL Partners LLP attackieren die Aktien des Biotech-Unternehmens MorphoSys AG. (Quelle: Finanznachrichten) -Weil sieht weiter kein Problem in Doppelrolle als Regierungschef und VW-Aufseher. (Quelle: Finanznachrichten) -Post startet Bau eines Paketzentrums in Bochum. (Quelle: Finanznachrichten) -Subventionen um...

Den vollständigen Artikel lesen ...