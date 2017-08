BERLIN (Dow Jones)--Der geplante Aufsichtsratsposten für Altkanzler Gerhard Schröder beim russischen Ölkonzern Rosneft ist nach Ansicht seiner Nachfolgerin ein falscher Karriereschritt. "Ich finde das, was Herr Schröder macht, nicht in Ordnung", sagte Bundeskanzlerin Angela Merkel am Montag im Interview mit der Bild-Zeitung. Sie selber strebe keinen Posten in der Wirtschaft an, wenn sie einmal nicht mehr Bundeskanzlerin sei, versicherte die CDU-Vorsitzende.

Gleichzeitig gab sich Merkel so kurz vor der Bundestagswahl kämpferisch. Sie sei jetzt "erst mal voll konzentriert auf den Wahlkampf und auf die Tatsache, dass ich noch mal vier Jahre Bundeskanzlerin sein möchte", sagte sie. Merkel betonte in dem Interview mehrfach, dass sie vier Jahre im Amt bleiben wolle. Die Kanzlerin begegnete damit Spekulationen, sie werde nach nur zwei Jahren in der neuen Wahlperiode abtreten und den Weg für eine Nachfolge öffnen.

Sie habe lange darüber nachgedacht, ob sie noch einmal antreten solle, sagte Merkel. Entscheidend sei für sie die Beantwortung der Frage gewesen, ob sie noch "die Neugierde auf Neues" habe. Diese Neugierde habe sie. "Neugierde plus Erfahrung könnten, glaube ich, eine gute Mischung sein", sagte Merkel. Amtsmüdigkeit fürchte sie nicht.

