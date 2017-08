Dierikon - Die Technologiegruppe Komax investiert am Hauptsitz in Dierikon über 70 Mio Franken in einen Neubau und stärkt damit den Standort Schweiz. Der Spatenstich für das Grossprojekt fand Mitte August 2017 statt. Es ist geplant, dass das neue Produktions- und Bürogebäude in der zweiten Jahreshälfte 2019 bezugsbereit ist. Der Neubau dient dazu, die drei bisherigen Zentralschweizer Standorte in Dierikon zu vereinen.

Nach beinahe dreijähriger Vorbereitungszeit ist Mitte August der Spatenstich für den Komax-Neubau in Dierikon erfolgt. Das neue Produktions- und Bürogebäude kommt unmittelbar neben den bisherigen Gebäuden zu stehen und wird eine Gesamtfläche von über 20'000 m2 aufweisen. ...

