Der Euro hat heute, am Montag im späten europäischen Handel weiter zugelegt und ist knapp über 1,18 Dollar geklettert. Gegen 16.00 Uhr notierte der Euro bei 1,1802 US-Dollar, nach 1,1740 Dollar im Frühhandel.Von Datenseite gab es heute keine neuen Impulse. Sowohl in Europa als auch in den USA wurde jedoch bereits auf das ...

