In den vergangenen Monaten hat der Photovoltaik-Hersteller die Produktion umfangreich modernisiert. Dies und die hohe Nachfrage ermöglicht es Solarwatt nun, seine Glas-Glas-Module günstiger anzubieten.Solarwatt kündigte am Montag an, die Preise für seine Glas-Glas-Solarmodule zu senken. Die anhaltend starke Nachfrage sowie die umfangreiche Modernisierung der Produktion in Dresden im ersten Halbjahr habe diese Preissenkung ermöglicht. Genaue Zahlen zur aktuellen Reduktion will Solarwatt auch auf Nachfrage von pv magazine nicht veröffentlichen. Der Photovoltaik-Hersteller erklärt allerdings, dass ...

Den vollständigen Artikel lesen ...