Vier Tage nach dem Anschlag in Barcelona hat die spanische Polizei den mutmaßliche Attentäter von Barcelona offenbar erschossen. Nach Younes Abouyaaqoub wurde seit Donnerstag international gefahndet.

Die katalanische Polizei hat nach dem Anschlag von Barcelona in in Subirats in der Nähe der katalanischen Hauptstadt einen verdächtigen Mann getötet. Er habe möglicherweise einen Sprengstoffgürtel getragen, teilte die Behörde am Montag per Twitter mit. Zuvor hatten die spanische Zeitung "La Vanguardia" berichtet, dass der mögliche Tatverdächtige festgenommen worden sei. Die Polizei bestätigte die Festnahme zunächst nicht. Sie erklärte aber, bei einem "Vorfall" in Subirats, westlich von Barcelona, sei eine Person getötet worden, die offenbar einen Sprengstoffgürtel getragen habe. Details nannte sie zunächst nicht.

Vier Tage nach dem Terroranschlägen in Spanien mit inzwischen mindestens 15 Toten ist der flüchtige Hauptattentäter identifiziert und wurde in ganz Europa gesucht. Die Regionalpolizei hatte Fahndungsbilder veröffentlicht und rief die Bürger zur Mithilfe auf. Der Marokkaner Younes Abouyaaquoub soll das Tatfahrzeug in Barcelona auf der Flaniermeile Las Ramblas gesteuert haben, sagte der katalanische Innenminister Joaquim Forn am Montag.

Abouyaaquoub ist nach Erkenntnissen der Behörden jener Mann, der am Donnerstag mit einem Lieferwagen gezielt Passanten überfuhr und dabei von mindestens 13 Menschen tötete. Mittlerweile sind alle Totesopfer der Anschläge identifiziert. Darunter sind keine Deutschen. Mehr als hundert Menschen, darunter nach Angaben des Auswärtigen ...

