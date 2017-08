Frankfurt am Main - Der Euro hat am Montag von einer breitangelegten Schwäche des US-Dollars profitiert und kräftig zugelegt. Am Nachmittag stieg die Gemeinschaftswährung wieder über 1,18 USD und erreichte ein Tageshoch bei 1,1815 USD.

Zum Schweizer Franken notiert der Euro am späten Nachmittag wieder etwa auf dem Niveau vom Freitagabend, nachdem er zwischenzeitlich etwas angestiegen ist. Er geht derzeit zu 1,1351 CHF um. Der Dollar hat derweil zum Franken im Verlauf vom Nachmittag nachgegeben und steht bei 0,9612 nach 0,9665 CHF am Mittag.

Seit dem Morgen hat der Euro zum Dollar um ...

Den vollständigen Artikel lesen ...