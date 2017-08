Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat am Montag, nach den deutlichen Verlusten an den beiden vorangangenen Handelstagen, Boden gefunden. Zum Handelsschluss resultierte für das Leitbarometer Swiss Market Index (SMI) in einem impulsarmen Geschäft sogar ein kleines Plus. Über weite Strecken hatte sich der Index allerdings deutlicher in der Gewinnzone bewegt und sich damit dem schwachen Trend an den wichtigsten Börsen Europas entziehen können. Dabei waren vor allem die beiden Schwergewichte Nestlé und Novartis eine grosse Stütze. In der zweiten Tageshälfte wurde dann die Liste der Verlierer im Zuge einer verhaltenen Entwicklung an der Wall Street zunächst immer länger und der Markt drehte zwischenzeitlich sogar ins Minus.

Investoren hätten sich weiterhin eher risikoscheu gezeigt, hiess es im Handel. Die Nervosität sei angesichts der politischen Querelen im Weissen Haus in Washington und der geopolitischen Unsicherheit hoch. An den Finanzmärkten gebe es immer stärkere Zweifel, ob Trump seine Wahlkampfversprechen umsetzen könne, so ein Händler.

Der SMI legte 0,11% zu auf 8'883,78 Punkte. Das Tageshoch wurde am Mittag bei 8'935 Stellen markiert. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI), in dem die grössten Titel nicht mit der ganzen Gewichtung enthalten sind, gewann ...

