Lieber Leser,

Linde hat in den vergangenen Tagen seine Kritiker besänftigt. Das Papier konnte in der abgelaufenen Handelswoche gleich um 4 % zulegen und hat sich damit in eine technisch sehr gute Ausgangsposition gebracht. Charttechnische Analysten verweisen darauf, dass die Aktie bei 160 Euro eine wichtige Unterstützung bestätigen konnte. Der Kurs nimmt nun Anlauf auf eine Hürde in Höhe von 170 Euro, die für den Herbst entscheidend werden dürfte. Sofern ein Sprung über diese Barriere ... (Frank Holbaum)

