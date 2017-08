Zum Abschluss des 3. Spieltags in der 2. Bundesliga hat Arminia Bielefeld gegen den VfL Bochum mit 2:0 gewonnen und damit den Platz an der Tabellenspitze erklommen. Bielefelds Andreas Voglsammer erzielte in der 22. Minute den ersten Treffer, Konstantin Kerschbaumer legte in der 35. Minute nach.

Trotz des Sieges von Bielefeld begegneten sich beide Mannschaften über weite Strecken auf Augenhöhe, Bochum wurde aber seine Abwehrschwäche zum Verhängnis. Der VfL sortiert sich nach der Niederlage auf Platz 15 der Tabelle ein.