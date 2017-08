Zürich - Der Nahrungsmittel-Hersteller Orior hat im ersten Semester des laufenden Geschäftsjahres 2017 vor allem akquisitionsbedingt mehr umgesetzt und dabei deutlich mehr verdient. Auch für den weiteren Verlauf des Jahres gibt sich das Unternehmen optimistisch und erwartet "dank erfolgversprechenden Initiativen ein gutes zweites Halbjahr".

Der Umsatz in der Berichtsperiode von Januar bis Juni stieg um gut 17% auf 281,3 Mio CHF. Dieser Anstieg ist massgeblich auf die Akquisition der belgischen Culinor Food per Ende August 2016 und die entsprechende Vollkonsolidierung seither zurückzuführen, wie die in den Bereichen Frisch-Convenience und Fleischveredelung tätige Gruppe am Dienstag mitteilte.

Der EBITDA legte um 22% auf 27,7 Mio CHF und verzeichnete ...

