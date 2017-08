Liebe Leser,

die BYD-Aktie befindet sich rein markttechnisch betrachtet seit 2011 weiterhin im Aufwärtstrend. Allerdings konnte ein neues Allzeithoch bisher nicht erzielt werden. Das letzte lag in etwa bei 8 Euro je Aktie. Es wurde in 2010 erreicht, bevor der Kurs eingebrochen war. Seit dem Tief im Jahr 2011 hat die Aktie 405 % an Wert hinzugewonnen. Sie konsolidiert seit etwa Mitte 2015 innerhalb eines zulaufenden Dreiecksmusters. Dieses wäre bei Kursen von 6,50 Euro je Aktie nach oben ... (David Iusow-Klassen)

