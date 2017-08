Lange Zeit war der RWE Slogan "VoRWEg gehen" eher nicht wörtlich zu nehmen, doch in diesem Jahr geht der Energieriese aus Essen scheinbar unbeirrt in die Gewinnzone. So überrascht RWE Anleger und Analysten mit starken Halbjahreszahlen. Auch der Aktienkurs befindet sich nach einer kurzen Verschnaufpause wieder auf dem Weg nach oben. In unserer ISIN-Liste finden ...

Den vollständigen Artikel lesen ...