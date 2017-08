Baden - Der IT-Dienstleister Avectris betreibt neu verschiedene zentrale IT-Plattformen der SWICA Gesundheitsorganisation. Der Kranken- und Unfallversicherer hat dazu eine mehrjährige Partnerschaft mit Avectris vereinbart und lagert Server-, Storage- und Backupsysteme sowie die IT-Security Infrastruktur vom Unternehmenssitz in Winterthur in die georedundanten Rechenzentren der Avectris aus.

Die SWICA richtet ihre IT noch stärker auf den Business Nutzen und die Digitalisierung aus. Um die eigenen Ressourcen gezielt für diese Transformation einzusetzen, übergibt die SWICA Teile der IT-Infrastruktur und des IT-Betriebs an die Avectris, welche sich auf diese Tätigkeiten spezialisiert hat. Als Kranken-und Unfallversicherer hat SWICA besonders hohe Anforderungen im IT-Betrieb zu berücksichtigen. Der Umzug der Services in zwei georedundante Datacenter gewährleistet höchste Sicherheitsstandards, Skalierbarkeit und Hochverfügbarkeit. Avectris betreibt die Server-, Storage- und Backup-Plattformen, die Security- und Internet-Infrastruktur sowie die Messaging Systeme ...

