Lieber Leser,

Barrick Gold ist zuletzt wieder etwas positiver in Erscheinung getreten. Die Aktie hat binnen eines Monats ein kleines Kursplus von 1 % erzielt. Damit wurde die Talfahrt der vergangenen sechs Monate gebremst. In dieser Zeit war die Aktie um insgesamt 26 % zurückgegangen. Dennoch bleiben die fundamental orientierten Analysten in den Bankhäusern verhalten. Die Aktie wird kaum beobachtet, besprochen oder empfohlen.

Chartanalysten sehen das Ende der Talfahrt insofern gekommen, ... (Frank Holbaum)

Den vollständigen Artikel lesen ...