Zug - Das Verbindungstechnik- und Logistikunternehmen Bossard ist im ersten Halbjahr 2017 kräftig gewachsen und hat dabei gleichzeitig den Gewinn markant gesteigert. Das Unternehmen profitierte dabei einerseits vom guten Marktumfeld und andererseits von Akquisitionen. Da Umsatz und Reingewinn bereits publiziert waren, konzentrierte sich das Interesse für die heutige Mitteilung auf die Marge, welche sich ebenfalls klar verbessert hat, und den Ausblick, welcher erhöht wurde.

So legte der EBIT um gut 30% auf 51,4 Mio CHF zu und die EBIT-Marge um 150 Basispunkte auf 13,0%, wie das Unternehmen am Dienstag mitteilt. Die Marge liegt damit am oberen Ende der mittelfristigen Zielspanne von 10 bis 13%. Dieser Leistungsausweis unterstreiche einmal mehr, dass nicht Wachstum an sich, sondern rentables Wachstum oberste Priorität habe.

Bereits im Juli wurden Umsatz und Reingewinn bekanntgegeben. Der konsolidierte Konzerngewinn stieg um fast 45% auf 45,3 Mio CHF. Es war ein Gewinnsprung mit Ansage, denn die Innerschweizer hatten bereits im Juni angekündigt, man rechne aufgrund des starken Umsatzwachstums mit einem deutlichen Gewinnanstieg von mehr als 30%. Zum Gewinnplus trug der Verkauf einer Liegenschaft am ehemaligen Standort in Österreich mit 4,5 Mio CHF bei. Ohne diesen Effekt hätte das Plus immer noch bei 30% gelegen.

Umsatz ...

