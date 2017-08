Berlin - Startup Guide kommt nach Zürich. Der Startup Guide Zürich ist ein umfassendes Nachschlagewerk für alle, die in die Zürcher Startup-Welt eintauchen wollen. Durch den Guide sollen junge Entrepreneure anhand von Case-Studies auf ihrem Weg in die Selbstständigkeit geführt und inspiriert werden. Alle, die sich mit Investments oder sonstigen Aktivitäten und Services rund um Startups beschäftigen, bekommen einen Überblick über die wichtigsten Player in der Schweizer GründerInnenszene.

Zürich ist die erste Schweizer Stadt, für die ein Startup Guide produziert wird. Sie gilt als Geburtsort der dadaistischen Bewegung, mit kristallklarem Wasser, einer wunderschönen Altstadt, kultureller Vielfalt und gleichermassen regem Nachtleben - so gilt die Technokultur heute als Teil des von der UNESCO anerkannten, Kulturerbes. Zudem ist Zürich für eine ausgeglichene Wirtschaft, hohe Effizienz, sehr gute Lebensqualität und zunehmend auch für ihr schnell wachsendes Startup-Ökosystem ...

