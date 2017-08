Wallisellen - Die Allianz Suisse Gruppe bleibt auf Erfolgskurs und konnte in den ersten sechs Monaten an die positiven Ergebnisse des Vorjahres anknüpfen: So liegt das Netto-Kundenwachstum mit +15'000 im ersten Halbjahr auf einem hohen Niveau. Die Prämieneinnahmen im Sachgeschäft stiegen in einem gesättigten Marktumfeld auf CHF 1'409,2 Mio., was einem deutlichen Plus von 2,9 Prozent entspricht. Das Prämienvolumen der Allianz Suisse Gruppe legte um 1,1 Prozent auf insgesamt CHF 2'666,0 Mio. zu, der Operating Profit blieb mit CHF 170,4 Mio. (Vorjahr: 170,9 Mio.) praktisch unverändert. Im Lebengeschäft verlangsamte sich der Rückgang der Prämien und das Prämienvolumen lag bei CHF 1'256,8 Mio. (-0.9 Prozent ggü. Vorjahreszeitraum); an der selektiven Zeichnungspolitik hält die Allianz Suisse weiterhin fest.

"Wir konnten bereits das dritte Jahr in Folge ein starkes Kundenwachstum verzeichnen - und im Sachgeschäft haben wir unsere Wachstumsambitionen untermauert. Unser Ziel ist es, auch in der Gesamtjahressicht den Markt zu übertrumpfen. Das Ergebnis zeigt, dass wir auf einem guten Weg sind", kommentiert Severin Moser, CEO der Allianz Suisse, die Halbjahreszahlen. "Das Wachstum ist vor allem breit abgestützt und kommt sowohl aus dem Privatkunden- wie auch dem Unternehmensgeschäft. Unsere innovativen Produkte und Dienstleistungen werden von den Kunden positiv aufgenommen. Die innovative Produktpalette werden wir auf der Grundlage unserer neuen Unternehmensstrategie, die wir im Frühjahr lanciert haben, weiter ausbauen. Aber auch im Lebengeschäft sehe ich gerade im Bereich der privaten Altersvorsorge noch viel Potenzial, das wir zielgerichtet durch das neue Ressort Leben sowie mit neuen Produkten und digitalen Services nutzen wollen."

Cyber-Versicherungen

