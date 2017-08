Für Banken mit Hauptsitz in Großbritannien brechen unsichere Zeiten an. Mit dem Abschied der Briten aus der EU ist nicht mehr sichergestellt, dass Finanzinstitute von der Insel aus ungehinderten Zugang zum Festland haben. Viele Konzerne verlagern deshalb ganze Geschäftsteile nach Europa. Auch bei der Deutschen Bank sollen einige der 8.600 Jobs im Wertpapiergeschäft von London nach Frankfurt kommen. In der Vermögensverwaltung setzt die Bank dagegen weiter auf Großbritannien.

