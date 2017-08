Das Unternehmen übernimmt die Betriebsführung und Wartung von zwei Kraftwerken mit 180 Megawatt Gesamtleistung in Chile. In den Photovoltaik-Anlagen, die SMA in der Region betreut, sind sowohl eigene Lösungen als auch Wechselrichter anderer Hersteller verbaut.Die SMA Solar Technology AG hat die Betriebsführung und Wartung von zwei Solarparks mit insgesamt 180 Megawatt in Chile übernommen. Betreiber der Photovoltaik-Anlagen sei Atlas Renewable Energy, teilte das Photovoltaik-Unternehmen am Dienstag mit. Der Solarpark "Javiera" mit 70 Megawatt liege in der Region Atacama im Norden Chiles, das 110 ...

