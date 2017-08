Cham - Das Schweizer Fintech-Unternehmen MUUME Group AG schließt erfolgreich seine Series B-Runde über 6 Mio. Schweizer Franken ab, was zu einer Post-Money-Bewertung von rund 40 Mio. Schweizer Franken führt. Unter der Führung eines Schweizer Venture Capital-Hauses beteiligen sich mehrere namhafte Schweizer Unternehmer an der MUUME Group AG.

Ziel ist es, MUUME in seinen Kernmärkten Deutschland und Schweiz weiter zu stärken und das Wachstum in diesen und in angrenzenden Ländern weiter voranzutreiben.

Digitalisierung von Konsum- und Kaufprozessen

Marco Samek, CEO & Co-Founder von MUUME: "Wir freuen uns sehr, Top-Investoren gefunden zu haben, die unsere Vision der Digitalisierung von Konsum- und Kaufprozessen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...