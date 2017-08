Die Obsternte in Deutschland fällt in diesem Jahr erheblich kleiner aus. Wetterextreme wie die April-Fröste sowie regional Hagel und Starkregen sorgen in einigen Anbauregionen, insbesondere bei den Obstbauern für deutliche Ertragseinbußen. Bildquelle: Shutterstock.com Frostschäden gibt es im Obstbau vor allem in Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz,...

Den vollständigen Artikel lesen ...