Am Beispiel der rat- und kraftlosen US-Außenpolitik für Afghanistan zeigt sich: Die einstige Supermacht kann Kriege zwar anzetteln, aber kaum noch gewinnen.

Die Rede von US-Präsident Donald Trump zu Afghanistan zeigte am Beispiel des leidgeprüften Landes am Hindukusch das grundsätzliche Dilemma der US-Außenpolitik: Seit 17 Jahren führen die Amerikaner einen Krieg, von dem sie selbst wissen, dass sie ihn nicht gewinnen können. Der "Fluch der bösen Tat" jedoch, wie Peter Scholl-Latour es bezeichnen würde besteht darin, dass ein Krieg in einem fernen Land zwar schnell begonnen werden kann. Doch von einem "Sieg" oder gar einem Frieden sind die Amerikaner - wie auch alle anderen involvierten Nationen, wie etwa Russland - weit entfernt. Die Ankündigung Trumps, jetzt keinen Termin für einen endgültigen Abzug zu nennen, brachte ihm zwar den Applaus der Necons ein. Senator Lindsey Graham lobte Trump, ebenso wie die Vordenker der Interventionen, für die stellvertretend Max Boot...

