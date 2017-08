New York - Nach den Kursverlusten an den US-Börsen in der vergangenen Woche und der Stagnation zu Wochenbeginn sind die Anleger am Dienstag wieder mutiger geworden. "Der Risikoappetit steigt wieder langsam, auch wenn die geopolitischen Spannungen erneut jederzeit die Oberhand gewinnen können", kommentierte Marktexperte Craig Erlam vom Devisenhändler Oanda mit Blick auf den Konflikt zwischen Nordkorea und den USA.

Vor allem gegen Handelsschluss gab es noch einen weiteren Schub nach oben, so dass der Dow Jones Industrial mit plus 0,90 Prozent auf 21'899,89 Punkte nur knapp unter seinem kurz zuvor erreichten Tageshoch schloss. Für den breiter aufgestellten S&P 500 ging es um 0,99 Prozent auf 2'452,51 Punkte hoch. Der technologielastige Nasdaq 100 stieg um 1,50 Prozent auf 5'873,33 Punkte.

Im Verlauf der Vorwoche waren die Kurse in New York unter Druck geraten und der Dow Jones auf den niedrigsten Stand seit vier Wochen gesunken. Neben dem Nordkorea-Konflikt hatte auch das Polit-Chaos in der US-Regierung die Investoren verunsichert.

Nach dem Beginn eines gemeinsamen Militärmanövers der USA mit Südkorea verschärfte Nordkorea an diesem Dienstag nun seine Tonlage. Ein Sprecher der im Grenzort Panmunjom ...

