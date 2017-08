DAX - Erholung trifft auf Widerstände (Deutsche Bank Morning Daily) Tendenz: Seitwärts / Aufwärts Rückblick: Seit seinem neuen Allzeithoch bei 12.951 Punkten befindet sich der DAX in einer übergeordneten Korrektur. Diese führte zuletzt an die Unterstützung bei 11.950 Punkten. Die dort einsetzende Erholung wurde in der letzten Woche wieder abverkauft. Am Montag kam es zunächst zu weiteren Abgaben bis 12.050 Punkte, ehe eine steile Erholung einsetzte, die sich gestern mit dem Ausbruch über die Hürden bei 12.175 und 12.220 Punkten ausweitete. Damit steht der Index aktuell wieder der Widerstandszone um 12.300 Punkte gegenüber, an der eine mittelfristige Weichenstellung fallen dürfte. Charttechnischer Ausblick (Stand: 8.25...

